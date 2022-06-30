Вашингтон, 30 июня, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Спецслужбы США зафиксировали новые попытки якобы вмешательства в выборы в стране, заявила глава нацразведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс в ходе форума в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы, разумеется, видим, что есть усилия, по сути, по влиянию на выборы, на наши выборы», — заявила она.

При этом, по словам Хейнс, якобы число людей, занимающихся подобной деятельностью, продолжает расти.

Напомним, 6 ноября в США должны состояться выборы в Конгресс. Ряд экспертов не исключает, что инфляция и экономические проблемы внутри страны могут поспособствовать победе Республиканской партии.