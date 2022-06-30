Дублин, , 02:39 — REGNUM Ирландская авиакомпания Aer Lingus отменила в общей сложности 18 рейсов из-за вспышки коронавирусной инфекции среди своих сотрудников, 29 июня сообщили в пресс-службе организации.

Самолет (сс) ThePixelman

Кроме того, авиаперевозчик допустил, что ситуация может потребовать отмены дополнительного количества рейсов в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Reuters распространило информацию о том, что американские авиакомпании отменили порядка 700 рейсов в США из-за нехватки персонала на фоне резкого роста спроса на полеты после пандемии.

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