Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Увеличение американского военного контингента в Восточной Европе не является провокацией против России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома США Джон Кирби в ходе брифинга.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«У президента Путина нет никаких причин рассматривать любые изменения в позиционировании сил НАТО на восточном фланге как провокацию», — заявил он.

При этом Кирби утверждает, что НАТО якобы всегда был исключительно оборонительным военным блоком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пообещал увеличить американский военный контингент в Восточной Европе. По его словам, Вашингтон направит две дополнительных войска в Прибалтику. Кроме того, Соединенные Штаты планируют усилить свое военное присутствие в других частях Европы.