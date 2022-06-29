Вашингтон, 30 июня, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Американские власти пока не видят возможностей для заключения соглашения о перемирии между Россией и Украиной, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс 29 июня на конференции в сфере безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По ее мнению, это «очевидно для всех». Вместе с тем Хейнс дальше не стала пояснять свои слова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард написала статью о необходимости переговоров между Москвой и Киевом на условиях территориальных уступок со стороны Украины.