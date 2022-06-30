Москва, , 02:03 — REGNUM Арбитраж Москвы 29 июня 2022 года вынес вердикт по спору, который продлился почти 3,5 года. Промсвязьбанк изначально потребовал взыскать 282 201 304 551,59 рубля, заявленных как убытки, причиненные бывшими топ-менеджерами, а также экс-владельцами банка — братьями Ананьевыми. Иск был удовлетворён частично — сумму снизили до чуть более 91 млрд рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Промсвязьбанк

Вечером 29 июня 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Худобко — «иск удовлетворить частично». Вердикт пока не доступен для ознакомления. Из публикации СМИ известно, что в решении фигурирует сумма в 91,2 млрд рублей.

Из материалов суда известно, что в конце декабря 2021 года Центробанк России подавал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании.

В ходе последних слушаний среди прочего оценивались доказательства банка по эпизоду «убытки, определяемые по правилам абз. 2 п. 5 ст. 189.23 Закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Напомним, иск банка, крупной долей которого до 2017 года владели Дмитрий и Алексей Ананьевы, был подан в конце декабря 2018 года. На сегодня Ананьевы являются фигурантами уголовного дела и заочно арестованы судом.

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