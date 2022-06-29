Москва, 30 июня, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 29 июня 2022 года вынес вердикт по спору, который продлился почти 3,5 года. Промсвязьбанк изначально потребовал взыскать 282 201 304 551,59 рубля, заявленных как убытки, причиненные бывшими топ-менеджерами, а также экс-владельцами банка — братьями Ананьевыми. Иск был удовлетворён частично — сумму снизили до чуть более 91 млрд рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Промсвязьбанк

Вечером 29 июня 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Худобко — «иск удовлетворить частично». Вердикт пока не доступен для ознакомления. Из публикации СМИ известно, что в решении фигурирует сумма в 91,2 млрд рублей.

Из материалов суда известно, что в конце декабря 2021 года Центробанк России подавал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании.

В ходе последних слушаний среди прочего оценивались доказательства банка по эпизоду «убытки, определяемые по правилам абз. 2 п. 5 ст. 189.23 Закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Напомним, иск банка, крупной долей которого до 2017 года владели Дмитрий и Алексей Ананьевы, был подан в конце декабря 2018 года. На сегодня Ананьевы являются фигурантами уголовного дела и заочно арестованы судом.

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