Киев, , 01:56 — REGNUM Послание предложил передать президенту России Владимиру Путину от украинского лидера Владимира Зеленского глава Индонезии Джоко Видодо во время своего визита в Киев. Об этом 29 июня сообщает Reuters.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Как пояснил Видодо, он рассказал Зеленскому о своих планах совершить визит в Москву и предложил доставить российскому лидеру послание от президента Украины.

«Я предложил доставить послание от Зеленского президенту Путину, которого я вскоре увижу», — отметил Видодо.

Как отреагировал на данное предложение сам Зеленский, не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский рассказал л достижении договорённости по безвизовому режиму между Украиной и Индонезий.

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