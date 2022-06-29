Киев, 30 июня, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Послание предложил передать президенту России Владимиру Путину от украинского лидера Владимира Зеленского глава Индонезии Джоко Видодо во время своего визита в Киев. Об этом 29 июня сообщает Reuters.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Как пояснил Видодо, он рассказал Зеленскому о своих планах совершить визит в Москву и предложил доставить российскому лидеру послание от президента Украины.

«Я предложил доставить послание от Зеленского президенту Путину, которого я вскоре увижу», — отметил Видодо.

Как отреагировал на данное предложение сам Зеленский, не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский рассказал о достижении договорённости по безвизовому режиму между Украиной и Индонезией.