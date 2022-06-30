Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) 79-летний Билл Нельсон сдал тест на COVID-19 с положительным результатом. Об этом сообщило Reuters на его пресс-секретаря.

NASA Цитата из к/ф «Скрытые фигуры». реж Тед Мелфи. 2016. США

Отмечается, что глава агентства испытывает легкие симптомы заболевания. Нельсон собирался принять участие в мероприятии в Научном институте космических телескопов в Балтиморе (штат Мэриленд), однако не сможет это сделать из-за инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня итальянский теннисист Маттео Береттини объявил, что не будет участвовать в Уимблдонском турнире, поскольку заразился коронавирусом.

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