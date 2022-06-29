Вашингтон, 30 июня, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) 79-летний Билл Нельсон сдал тест на COVID-19 с положительным результатом. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря.

Цитата из к/ф «Скрытые фигуры». реж Тед Мелфи. 2016. США NASA

Отмечается, что глава агентства испытывает легкие симптомы заболевания. Нельсон собирался принять участие в мероприятии в Научном институте космических телескопов в Балтиморе (штат Мэриленд), однако не сможет это сделать из-за инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня итальянский теннисист Маттео Береттини объявил, что не будет участвовать в Уимблдонском турнире, поскольку заразился коронавирусом.