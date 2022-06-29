Париж, 30 июня, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Примерно 9 млн французских граждан, имеющих наиболее низкие доходы, получат чеки на приобретение продуктов питания. Об этом заявила официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Оливия Грегуар 29 июня в эфире телеканала BFM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Она отметила, что на помощь в размере €100 смогут рассчитывать только «домохозяйства». Кроме того, дополнительно €50 можно будет получить за каждого ребенка.

Грегуар также сообщила, что 6 июля в правительстве представят законопроект о защите покупательной способности. Документ, в частности, будет предусматривать «выдачу гражданам специализированных чеков для получения местных продуктов питания высокого качества».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня ряд муниципалитетов во Франции начали отключать уличное освещение в ночное время, чтобы решить проблему растущих тарифов на электроэнергию.