Техас, США, , 00:52 — REGNUM Дополнительные контрольно-пропускные пункты будут оборудованы на границе между Мексикой и Техасом после случая с массово гибелью людей в фуре. Такое заявление сделал губернатор штата Техас Грег Эббот в ходе пресс-конференции в приграничном городе Игл-Пас, сообщает Fox News.

Губернатор штата Техас Грег Эббот (сс) Gage Skidmore

Как рассказал Эббот в ходе пресс-конференции, в штате будут приняты комплексные меры по борьбе с торговлей людьми. Одной из таких мер станет увеличение числа контрольно-пропускных пунктов, на которых будет происходить досмотр и отслеживание грузовых автомобилей, в которых часто перевозят мигрантов.

Как пояснил губернатор Техаса, с увеличением числа КПП у властей появится больше возможностей остановить контрабандистов и членов наркокартелей, которые часто промышляют переправкой людей через границу, фактически торгуя ими и наживаясь на их горе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Сан-Антонио в штате Техас на одной из боковых дорог была обнаружена фура с нелегальными мигрантами, 46 из них уже погибли от обезвоживания и теплового удара. 16 человек были госпитализированы в тяжёлом состоянии, позднее число жертв возросло до 51.

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