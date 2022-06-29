Мехико, 30 июня, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Место захоронения четырех ацтекских детей найдено в историческом центре мексиканской столицы Мехико, сообщило Reuters со ссылкой на Национальный институт антропологии и истории Мексики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Они были погребены примерно пять веков назад. Кости детей находились в доме с четырьмя комнатами, построенном между 1521 и 1620 годами. Археологи также обнаружили предметы доиспанского периода, включая глиняные вазы, керамические горшки и каменную фигуру женщины с ребенком на руках.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в руинах на юго-востоке Мексики была обнаружена скульптура возрастом около 1300 лет в виде головы майяского бога кукурузы.