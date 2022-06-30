Копенгаген, , 07:59 — REGNUM Опубликован тизер третьего сезона сериала «Королевство» Ларса фон Триера. Об этом сообщил портал Film.ru 29 июня.

Третий сезон сериала «Королевство» Ларса фон Триера Кадр из тизера

Действия предстоящего сезона под названием «Исход» развернутся спустя 20 лет после событий оригинального шоу. Главные роли в проекте исполнят Ларс Миккельсен, Александр Скарсгард, Дэвид Денсик и Тува Новотны.

Напомним, первый сезон «Королевства» вышел в 1994 году. Точная дата выхода третьего сезона пока что не раскрывается.

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