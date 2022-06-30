Варшава, , 00:27 — REGNUM За пять месяцев этого года в Польше было зарегистрировано 473 компании, где одним из учредителей являются юридические или физические лица из Белоруссии. Это больше половины новых бизнесов с белорусским капиталом, открытых в Польше за весь прошлый год (912), и уже больше, чем их появилось в течение 2020 года (462). Об этом сообщает Officelife со ссылкой на Центральный центр экономической информации в Польше.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным на 27 мая этого года, в Польше функционировало 3709 компаний с белорусским капиталом. Исходя из представленной информации стремительный рост их числа начался с 2015 года и достиг пика в прошлом году.

Самыми привлекательными регионами для белорусского бизнеса остаются Мазовецкое воеводство и два восточных административных региона — Подляшье и Люблинщина. В столице Польши и Мазовии Варшаве сконцентрировано почти 50% всех белорусских бизнесов (1789). Вторым идет Белосток (405), третьим — поветовый центр Люблинского воеводства Бяла-Подляска (199).