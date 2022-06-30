Варшава, 30 июня, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Возведение бетонно-металлического забора на польско-белорусской границе почти закончено. Об этом в Twitter сообщила погранслужба Польши.

(сс) Public Domain Pictures Польский флаг

В конструкции предусмотрены переходы для крупных и мелких животных. «Для крупных животных существует 24 перехода через физический барьер и 140 тысяч отверстий для мелких животных, а также водопропускные трубы на существующих водотоках», — рассказали сотрудники польской погранслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша приступила к возведению заграждения на границе с Белоруссией в январе в связи с прошлогодним миграционным кризисом.