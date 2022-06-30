Тбилиси, , 00:18 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился в Мадриде с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает 29 июня gov. ge.

Шарль Мишель и Ираклий Гарибашвили Gov.ge

На встрече особое внимание было уделено обсуждению европейской перспективы Грузии. Премьер-министр отметил, что предоставление Грузии европейской перспективы было историческим решением. Таким образом, Европейский совет и лидеры государств-членов Европейского союза подтвердили, что будущее Грузии — в ЕС.

Глава правительства отметил, что Грузия будет активно работать над выполнением рекомендаций Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата.

По словам премьер-министра, европейская интеграция страны — это не только выбор любого правительства, но и выбор грузинского народа. Премьер-министр поблагодарил Шарля Мишеля за его личные усилия на пути европейской интеграции Грузии и за поддержку европейской перспективы Грузии.

Обсуждения были сосредоточены на продолжающихся боевых действиях на Украине и, как следствие, ухудшении обстановки в области безопасности в восточноевропейском регионе. Премьер-министр подтвердил «солидарность и непоколебимую поддержку грузинского правительства и грузинского народа по отношению к Украине».