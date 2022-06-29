Вашингтон, 29 июня, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Аналитическая компания DFC Intelligence прогнозирует, что в 2022 году индустрия видеоигр установит очередной рекорд. Об этом 29 июня сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Эксперты ожидают, что объём рынка ПО для консолей и ПК достигнет $72 млрд, что на 5% больше, чем в 2021 году, который также был рекордным. Они отмечают, что подобный рост показателей произойдёт благодаря сервисам подписки.

«Основной движущей силой этого роста являются не новые релизы, а более широкое использование услуг подписки от Microsoft, Sony, Nintendo и других (компаний — ИА REGNUM)», — заявила DFC Intelligence. Аналитики отметили, что примерно треть доходов от ПО и услуг придётся на сервисы Game Pass, Switch Online и недавно обновленный PlayStation Plus.

Напомним, за финансовый квартал, закончившийся 31 марта 2022 года, Microsoft получила доход в размере $3,74 млрд. Как отметили аналитики, компания добилась таких показателей благодаря продажам консолей и подписок Game Pass.