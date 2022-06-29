Минск, 30 июня, 2022, 00:09 — ИА Регнум. В Белоруссии на централизованное тестирование (аналог российского ЕГЭ) по русскому языку записалось 50 300 абитуриентов, а по белорусскому — чуть более 18 000. Об этом сообщает телеграм-канал министерства образования Белоруссии.

Obraz.volgograd.ru На экзамене

При этом «стобалльников» оказалось больше по белорусскому языку — 67, по русскому — 43.

Абитуриенты в Белоруссии могут самостоятельно выбирать, по какому предмету сдавать ЦТ — по русскому или белорусскому языку. Тестирование по белорусскому считается проще.