Киев, , 23:53 — REGNUM Киев получил от США грант на сумму $1,3 миллиарда, сообщил 29 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter.

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Новая подача предоставлена для финансирования государственного бюджета Украины.

«Получили грант в 1,3 миллиарда долларов в рамках пакета финансирования государственного бюджета на 7,5 миллиарда долларов», — написал Шмыгаль.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о планах предоставления Украине $7,5 млрд для покрытия бюджетного дефицита Киевского режима.

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