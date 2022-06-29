Премьер-министр Украины заявил о новой подачке в $1,3 млрд от США
Киев, 29 июня, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Киев получил от США грант на сумму $1,3 миллиарда, сообщил 29 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Украина
Новая подача предоставлена для финансирования государственного бюджета Украины.
«Получили грант в 1,3 миллиарда долларов в рамках пакета финансирования государственного бюджета на 7,5 миллиарда долларов», — написал Шмыгаль.
Напомним, ранее в Белом доме заявили о планах предоставления Украине $7,5 млрд для покрытия бюджетного дефицита Киевского режима.