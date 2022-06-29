Тирана, 29 июня, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 29 июня на саммите НАТО в Мадриде призвал НАТО включить Косово в программу Партнерство ради мира.

Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал страны ЕС, не признающие Косово, пересмотреть свою позицию на фоне украинского кризиса, «несмотря на то, что Украина пока не признает Косово».

В ходе саммита политик провел встречу с главой МИД Испании Педро Санчесом, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.