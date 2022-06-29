Ашхабад, 29 июня, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Россия должна знать своих героев — участников спецоперации на Украине. Про них нужно писать стихи и песни, заявил 29 июня президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент, говоря об участниках спецоперации, отметил, что эти люди жертвуют своими жизнями.

Владимир Путин «И, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, знала страна».

Президент сказал также, что героям нужно ставить памятники, они заслужили, чтобы о них слагали песни, чтобы им посвящали стихи.