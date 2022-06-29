Тирана, , 23:50 — REGNUM В Албании за сутки выявили 581 новый случай заражения коронавирусом. В стране выздоровели ещё 217 пациентов. Об этом сообщило вечером 29 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Шкодра, Албания Diego Delso

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 280 298 случаев заражения коронавирусом, 274 271 человек излечился, скончались 3499 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся 19 пациентов. За выходные это число удвоилось. Днем ранее впервые за 3,5 месяца в стране зарегистрирован был летальный исход COVID-19, еще один человек скончался 28 июня.

На сегодняшний день в стране насчитывается 2528 активных случаев заражения, за полторы недели это число возросло в шесть раз. При этом 75% выявленных случаев приходятся на Тирану.

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