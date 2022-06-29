Ашхабад, , 23:42 — REGNUM Скандал вокруг города Кременчуг на Украине раздут, никакого теракта там не было, заявил 29 президент России Владимир Путин.

Владимир Путин

Комментируя попытку украинских СМИ раздуть скандал об атаке по Кременчугу, президент сказал, что российские военные не наносят ударов ни по каким гражданским объектам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фейк о том, что два дня назад, 27 июня, ВС РФ нанесли удар по торговому центру с тысячей посетителей в Кременчуге, уже разоблачён.

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