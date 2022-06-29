Ашхабад, 29 июня, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Скандал вокруг города Кременчуг на Украине раздут, никакого теракта там не было, заявил 29 июня президент России Владимир Путин.

Владимир Путин

Комментируя попытку украинских СМИ раздуть скандал вокруг взрыва в Кременчуге, президент сказал, что российские военные не наносят ударов ни по каким гражданским объектам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фейк о том, что два дня назад, 27 июня, ВС РФ нанесли удар по торговому центру с тысячей посетителей в Кременчуге, уже разоблачён.