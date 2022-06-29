Ашхабад, 29 июня, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Военные, участвующие в специальной операции на Украине, являются героями, заслуживающими высших почестей. Об этом 29 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам VI Каспийского саммита.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои», — заявил Путин.

Президент также вновь подчеркнул, что конечная цель специальной военной операции на Украине состоит в освобождении Донбасса и обеспечении гарантий безопасности самой России.