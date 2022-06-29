Токио, , 23:39 — REGNUM Издательская компания Square Enix и студия Tri-Ace назвали дату релиза игры Star Ocean: The Divine Force. Об этом 29 июня сообщает портал Eurogamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Новая игра известной серии выйдет 27 октября 2022 года на ПК (Steam) и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. В центре повествования будут находиться два персонажа: капитан космического торгового корабля Идас и принцесса-рыцарь Летиция. Отмечается, что у каждого из них будут свои сюжетные линии и своя игровая часть. Разработчики выложили в Сеть анонсирующий трейлер.

Напомним, студия Tri-Ace изначально руководила разработкой игр этой серии. Оригинальная Star Ocean вышла 19 июля 1996 года, релиз последней игры франшизы Star Ocean: Anamnesis состоялся в 2016 году.

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