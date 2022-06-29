Ашхабад, , 23:39 — REGNUM У России нет никакой необходимости наносить удары по гражданским объектам. Об этом 29 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам VI Каспийского саммита.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Много раз это показывали: они размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжёлую технику вообще в жилых кварталах… ну просто так по полям, понятно, у нас не стреляют. Как правило, это делается по результатам разведанных целей. Уверен, что в этом случае всё то же самое. Ну прячут же технику особенно западную во всякие ангары, рынки, заводы, в цехах, где технику ремонтируют, приводят в порядок», — заявил Путин.

«Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости! У нас есть все возможности для того, чтобы определить и видеть, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности, достигать этих целей», — подчеркнул он.