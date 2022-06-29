Киев, 29 июня, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Зеленский заявил, что разорвет отношения с Сирией и пообещал Дамаску новые санкции.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский

Об этом 29 июня сообщил Telegram-канал офиса президента Украины.

Такие «сокрушительные» ответные меры Зеленский решил предпринять после решения Дамаска признать Донецкую и Луганскую Народные республики (ДНР и ЛНР).

«Россия все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур в Донбассе как якобы государств», — заявил Зеленский в опубликованном видеообращении.

«В таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет еще большим», — безжалостно заявил украинский президент.