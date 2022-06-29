Приштина, Сербия, 29 июня, 2022, 23:43 — ИА Регнум. В Косово 29 июня в результате исследования 986 образцов выявили 177 носителей коронавируса. Признана излечившимися 13 человек, летальных исходов COVID-19 не выявлено. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 229 тысяч случаев заражения, 225 424 пациента излечились, свыше 3120 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц снижается и составляет 486. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 823 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 830 533 инъекции. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 103 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.