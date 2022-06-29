Тобольск, Тюменская область, , 23:35 — REGNUM В тюменском городе Тобольске началось строительство магистрали М-8. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Схема строительства магистрали М-8 в Тобольске Пресс-служба горадминистрации Тобольска

Дорога свяжет в Тобольске проспект Дзираева с проспектом Чаркова. На сегодня успешно пройдены процедуры проектирования и все необходимые экспертизы, уже начались строительно-монтажные работы, отмечают в мэрии.

«Новая четырехполосная дорога будет с тротуарами и велодорожкой, современным уличным освещением», — сообщает пресс-служба горадминистрации Тобольска.

Трасса будет строиться в два этапа до 2024 года. Первый — строительство непосредственно самой магистрали от проспекта Дзираева до проспекта Чаркова, второй — реконструкция проезда Чаркова от кольца по улице Неймышева до развязки Тобольск – Байгора.