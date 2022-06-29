Ашхабад, , 23:35 — REGNUM Сопоставлять вступление Финляндии и Швеции в НАТО со сценарием такого вступления Украины — нельзя. Об этом 29 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам VI Каспийского саммита.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В случае размещения там военных контингентов, инфраструктур мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Всё было у нас хорошо», — заявил Путин.

«А тезис о том, что мы боролись с расширением НАТО за счёт Украины, а теперь это получилось за счёт принятия Швеции и Финляндии — он не имеет под собой серьёзных оснований. Потому что для нас членство Финляндии и Швеции это совсем не то, что членство Украины. Это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают. Просто вбрасывают в общественное мнение тезис, чтобы показать: ага, Россия не хотела, а теперь получила вдвойне. Нет, это совершенно другая вещь, и мы отдаём себе в этом отчёт. И они это понимают», — подчеркнул он.