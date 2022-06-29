Ашхабад, 29 июня, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Россия всегда отдавала себе отчёт об истинных намерениях НАТО. Об этом 29 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам VI Каспийского саммита.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нам надо относиться к этому как к факту. То, что они с 14 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов», — заявил Путин.

«Им давно нужен был внешний враг такой, вокруг якобы угрозы которого можно было бы объединить союзников вокруг себя… Ну вот Иран не очень подходил на эту роль. Россия подходит лучше, мы дали им такой шанс, объединить вокруг себя всех союзников в новом историческом витке. Ну, ничего нового для нас нет. И это лишний раз подтверждает то, о чём мы все время говорили: что блок НАТО это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны», — подчеркнул он.