Москва, 29 июня 2022, 23:30 — REGNUM Обращенные к киевским властям призывы западных политиков продолжать боевые действия подтверждают, что Украина для Запада — лишь средство для достижения своих целей, заявил 29 июня президент России Владимир Путин.
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Запад создавал из Украины «плацдарм» для того, чтобы «раскачать Россию», сказал президент.
Как сообщалось ранее, Путин заявил, что цели специальной военной операции России на Украине не изменились.