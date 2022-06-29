Москва, 29 июня, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Обращенные к киевским властям призывы западных политиков продолжать боевые действия подтверждают, что Украина для Запада — лишь средство для достижения своих целей, заявил 29 июня президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Запад создавал из Украины «плацдарм» для того, чтобы «раскачать Россию», сказал президент.

Как сообщалось ранее, Путин заявил, что цели специальной военной операции России на Украине не изменились.