Ашхабад, 29 июня, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Западным лидерам стоит пореже злоупотреблять алкоголем, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Об этом 29 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам VI Каспийского саммита.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Не знаю, как они хотели раздеться, до пояса, ниже пояса. Думаю, что было бы отвратительное зрелище в любом случае», — заявил Путин.

«Ну, если вспомнить слова Пушкина, он сказал слова, по-моему: быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Поэтому я вот с этим вполне согласен. В человеке должно быть всё гармонично: и душа, и тело. Но для того, чтобы всё было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом. Коллеги — я их всех знаю лично. У нас не лучший период отношений, это понятно. Но тем не менее они лидеры, есть характер. И если они захотят, они нужного успеха добьются. Но нужно работать над собой», — продолжил он.

Ранее главы G7 вспомнили российского лидера за обеденным столом. Готовясь сфотографироваться, премьер Великобритании Борис Джонсон спросил остальных, оставлять или снимать им пиджаки, чтобы выглядеть «круче» российского лидера. Позже Джонсон также заявлял о том, что спецоперация на Украине — признак «токсичной маскулинности» российского лидера.