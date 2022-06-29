Афины , , 23:30 — REGNUM Несколько албанских мигрантов 28 июня спасли от смерти младенца.

Ребенок Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР

Как сообщает албанское новостное агентство TopChannel, утром 28 июня гражданин Греции попытался задушить семимесячного грудничка, собственного ребенка, после ссоры с его матерью.

Случайные прохожие, албанские мигранты, услышали призывы матери о помощи и спасли ребенка, вначале потребовав от мужчины прекратить попытки убийства, а затем отобрав ребенка силой.

Происшествие попало на видео, через несколько минут на место прибыла полиция.

Предполагается, что мужчина заставлял женщину попрошайничать с ребенком.

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