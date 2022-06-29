Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Разработчик Andrey0007, создающий фанатский ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) «S. T. A. L. K. E. R.: Тень Чернобыля», выложил в Сеть новые скриншоты. Изображения были опубликованы 29 июня на портале DSOGaming.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Скриншоты дают представление о том, к чему стремится автор проекта. Andrey0007 пояснил, что хочет заменить текстуры в оригинальной игре на их 4K-версии при помощи нейросети. Он также планирует создать новые текстуры для некоторых поверхностей и объектов. Кроме того, разработчик добавит в ремастер новые звуки, новые модели NPC (неигровых персонажей), новые эффекты шейдеров и многое другое. Пока Andrey0007 не сообщил, когда планирует закончить работу над игрой.

Напомним, сейчас студия GSC Game World разрабатывает сиквел S. T. A. L. K. E. R. Ранее компания опубликовала новый трейлер на «движке» игры.

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