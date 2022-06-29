Москва, , 23:22 — REGNUM 23-летний аргентинский центрфорвард Адольфо Гайч допустил, что может остаться в московском ЦСКА на следующий сезон.

ФК ЦСКА

«Остаюсь ли я в ЦСКА? Возможно. На данный момент у меня нет никаких предложений. Я отлично чувствую себя в этой команде», — цитирует Гайча издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Адольфо Гайч, выступая за «Уэску» на правах аренды, принял участие в 27-ми матчах испанской Сегунды 2021/22, в которых отметился лишь одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Суммарно на поле аргентинец провел 963 минуты.

За ЦСКА Гайч выступает с 5 августа 2020 года после перехода из «Сан-Лоренцо» за 8,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.