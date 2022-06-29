29 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter слова премьер-министра Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин не проводил бы специальную военную операцию на Украине, если бы был женщиной.

Джейн Спай, , 23:52 — REGNUM В Мадриде проходит саммит стран НАТО, главными вопросами для обсуждения стали проведение российской специальной военной операции на Украине и вступление в альянс Финляндии и Швеции. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон успел отличиться и заявил, что российский президент Владимир Путин не проводил бы специальную военную операцию, если бы он был женщиной.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (фрагмент). 1475-1480

«Если бы Путин был женщиной, кем он очевидно не является, но все же если бы он ей был, то я думаю, он бы не принялся бы за сумасшедшую мачо-войну с вторжением и жестокостью. Если вы хотите пример токсичной мужественности, то именно это он и делает на Украине», — сказал британский премьер.

На Даунинг-стрит извинились и сказали, что Джонсон не специально унизил Владимира Путина.

Большая часть комментаторов раскритиковали Джонсона за его женоненавистническое мнение, отметив, что он сказал одно из самых абсурдных своих мнений. Пользователи также напомнили, что премьер давно известен своим негативным отношением к женщинам.

«Несколько раз женатый и изменяющий премьер-министр Борис Джонсон решил поделиться своими знаниями о женщинах! Он считает, что может применять свои навыки лжи и измен в политике!» — прокомментировал @rjj_jim.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

«Сказал человек, который изменил своей жене, когда у нее был рак, попытался дать своей любовнице работу с оплатой 100 тысяч фунтов за счет налогоплательщиков», — напомнил @Dodar35.

«Борис Джонсон спонсирует СМИ своим нонсенсом, если бы не он, не о чем было бы писать», — отметил @SawyerJon1.

Многие пользователи согласились с тем, что Борис Джонсон — сексист, и Путин тут совершенно ни при чем. Они считают, что своими словами он не унизил российского президента, а «бросил камень в огород всех женщин-политиков».

«Это позорный комментарий! Хотя это типично для Бориса Джонсона придумывать что-то подобное. Это настолько же плохо, как если бы он сказал, что все мусульманские женщины выглядят, как почтовый ящик. Он точно сексист», — сравнил @Christineboobo2.

Ряд комментаторов решили сравнить Джонсона и Путина и пришли к выводу, что если Путин плохой, то Джонсон ничем не лучше. По их мнению, Путин освобождает мир от нацистов, а Джонсон прямо нарушает все возможные акты о правах человека при проведении миграционной политики, отправляя беженцев в Руанду.

«Путин не дает беженцам билет в Руанду в одну сторону. Лиз Трасс (министр иностранных дел Великобритании — прим. Д. С.) сама заявила, что мы на границе нарушения международного права. Джонсон вообще не в курсе, что происходит», — прокомментировала @DianaFire.

В комментариях написали, что в Великобритании и за ее пределами много женщин-политиков, у которых положение сейчас в разы лучше, чем у Джонсона, умных женщин, которые могли бы выиграть следующие всеобщие выборы в Соединенном Королевстве или любой другой стране.

«Лиз Трасс может начать войну в пустой комнате», — написал @ThatGWord.

«Я не понимаю, что он хотел сказать этим заявлением. Женщины мирные? Политика это дело для мужчин? Женщины не могут быть жестокими? Посмотрите на Пател, у вас все встанет на место. Я думаю, у Трасс есть все шансы выиграть», — отметила @Shieldmaid8.

«Я не феминистка, но, Борис, на свете много безжалостных женщин. Посмотрите на Пелоси (Нэнси Пелоси — спикер Палаты представителей США — прим. Д. С.), у нее нет души», — считает @RoqueJoni.

Пользователи считают, что если бы в Великобритании была женщина премьер-министр вместо Бориса Джонсона, то сейчас не было бы никакого кризиса, а специальная военная операция России на Украине давно бы закончилась, потому что никто не поставлял бы нацистам оружие.

«Борис бы ушел в отставку, если бы он был мужчиной», — считает @seekingjustice1.

«Джонсон был бы не таким вредоносным для этой страны, если бы он был дыней», — написал @shite100.

«Если бы у нас премьером была женщина, то она бы помогла договориться, а не помогала бы совершать геноцид», — прокомментировал @pepelep48 542 643.

В комментариях посоветовали Джонсону выучить историю как своей страны, так и России. Пользователи напомнили, что при Маргарет Тэтчер была Мальвинская война, а Екатерина II была величайшей завоевательницей России.

«Факт в том, что Тэтчер приказала начать войну на Фолклендских островах, и она ее выиграла», — напомнил @blastm75.

«Екатерина Великая была женщиной, и она была одним из российских экспансионистских лидеров», — прокомментировал @Gibbonski_2.