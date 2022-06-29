Надым, Ямало-Ненецкий АО, 29 июня, 2022, 23:20 — ИА Регнум. На Ямале вынесен приговор бывшему начальнику Надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

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Установлено, что в 2018–2021 годах обвиняемый получил от двух руководителей подрядной организации взятку в общей сумме более 1,3 млн рублей. Взамен он помог их фирме с заключением госконтрактов и с обеспечением оплаты работ, которые на момент подписания актов сдачи-приёмки не были исполнены, либо выполненными с нарушением установленных требований, норм и правил.

Экс-чиновник признан виновным по ч. 6 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки за совершение действий в пользу взяткодателя»). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере пяти миллионов рублей с запретом занимать руководящие должности на срок до пяти лет.

Уголовные дела в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство.