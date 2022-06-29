Милан, Италия, 29 июня, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Агент 24-летнего центрального нападающего миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса Каманьо заявил, что футболист не планирует покидать «нерадзурри» в грядущее летнее трансферное окно.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

«Нет смысла уходить из «Интера», он здесь на высшем уровне, болельщики любят его. Лаутаро определенно счастлив в «Интере», — цитирует Каманьо журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что информация о том, что в подписании Мартинеса заинтересован лондонский «Тоттенхэм», не соответствует действительности.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Лаутаро Мартинес принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 21-м забитым мячом и 3-мя результативными передачами.