Приштина, , 23:19 — REGNUM Правительство Косово 29 июня ввело режим взаимности по вопросу о регулировании пребывания граждан Сербии в Косово.

Приштина, Косово Besartgergur

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при въезде в Косово граждане Сербии будут получать извещения-декларации, которые будут заменять их официальные идентификационные документы, выданные в Сербии.

В Сербии подобная практика по отношению к косоварам связана с непризнанием Косово и выданных им документов.

Также в правительстве заявили, что дают сербскому населению севера Косово «последний шанс» поменять номера на сербские. В Косово анонсировали представление нового решения по вопросу о регулировании въезда автомобилей с сербскими номерами в республику.

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