Барселона, Испания, 29 июня, 2022, 23:15 — ИА Регнум. 28-летний фланговый нападающий сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай хочет продлить контракт с каталонской «Барселоной». Об этом 29 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Барселона»

По информации источника, представители Депая вчера, 28 июня, встречались с руководством «сине-гранатовых» для обсуждения возможности продления контракта Депая.

Текущее соглашение нидерландского футболиста с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мемфис Депай принял участие в 28-ми матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.