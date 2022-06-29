Донецк, , 23:15 — REGNUM Ряд населённых пунктов ДНР подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ вечером 29 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

РЗСО Град ©.artstepvision.ca

В 16:00 мск со стороны населённого пункта Авдеевка украинские боевики выпустили по посёлку Красный Партизан (Ясиноватский район) десять ракет из БМ-21 «Град».

В 19:30 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка обстрелу подвергся Петровский район Донецка: украинские боевики выпустили пять ракет из БМ-27 «Ураган».

В 20:15 мск ВСУ обстреляли из «Града» село Весёлое (Ясиноватский район), выпустив со стороны населённого пункта Тоненькое 20 ракет.

В 21:28 мск украинские боевики со стороны населённого пункта Керамик обстреляли посёлок Верхнеторецкое (Ясиноватский район), выпустив 15 ракет из «Града».

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики обстреляли Макеевку в ДНР из РСЗО «Град»