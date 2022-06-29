Москва, 29 июня, 2022, 23:11 — ИА Регнум. В действующих в районе Лисичанска украинских частях наблюдается критический недостаток продовольствия, сообщает 29 июня пресс-служба Минобороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По данным российских военных, из-за голода украинские боевики бросают свои позиции и дезертируют.

«В действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих», — отмечает Минобороны РФ.

«В ходе наступательных действий в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделении осталось только 30 военнослужащих», — сообщает российское военное ведомство.