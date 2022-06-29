Лондон, 29 июня, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм», как утверждает журналист Фабрицио Романо, продвинулся в переговорах с «Эвертоном» на предмет трансфера 25-летнего нападающего сборной Бразилии Ришарлисона.

«Тоттенхэм Хотспур»

По информации источника, «шпоры» также ведут работу над подписанием футболиста на позицию правого флангового защитника.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Ришарлисон принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Текущее соглашение Ришарлисона с «ирисками» рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 48 миллионов евро.