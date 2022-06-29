Мадрид, , 23:07 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» готово дать 31-летнему фланговому нападающему сборной Бельгии Эдену Азару последний шанс проявить себя в грядущем сезоне. Об этом 29 июня сообщило испанское издание Marca.

Эден Азар Андрей Пронин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Эден Азар принял участие в 23-х матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом и двумя результативным передачами. Также бельгиец получил две желтые карточки.

«Реал» выкупил Азара у лондонского «Челси» 1 июля 2019 года за 115 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 31-летнего бельгийского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.