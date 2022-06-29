Милан, Италия, , 23:04 — REGNUM 29-летний центрфорвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку вернулся в миланский «Интер» спустя год, проведенный в клубе Английской Премьер-лиги. Об этом 29 июня сообщили на официальном сайте «нерадзурри».

Ромелу Лукаку Fifa.com

«Интер» заплатит «Челси» 8 миллионов евро за годичную аренду Лукаку. Еще 4 миллиона евро предусмотрено в качестве бонусов. Также сообщает, что договор не предусматривает обязательной опции выкупа футболиста.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Ромелу Лукаку принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Челси» бельгиец выступает с 12 августа 2021 года после перехода из «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.